УФСБ задержало 55 участников групп телефонных мошенников в Новосибирской области

По данным ведомства, с начала 2026 года в Новосибирской области установили и задержали участников нескольких преступных групп. Среди них были иностранные граждане, а также жители Новосибирска, Москвы, Томска, Кемерова, Иркутска, Краснодара и Петропавловска-Камчатского.