УФСБ задержало 55 участников групп телефонных мошенников в Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность 55 человек, которых связывают с организацией дистанционного мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, с начала 2026 года в Новосибирской области установили и задержали участников нескольких преступных групп. Среди них были иностранные граждане, а также жители Новосибирска, Москвы, Томска, Кемерова, Иркутска, Краснодара и Петропавловска-Камчатского.
В УФСБ считают, что фигуранты занимались установкой и обслуживанием оборудования для пропуска телефонного трафика. С его помощью мошенники могли обманывать россиян и похищать деньги. Затем средства, по данным силовиков, переводились через криптокошельки на территорию Украины.
«Кураторами украинских колл-центров к противоправной деятельности за денежное вознаграждение через мессенджеры привлекались граждане от несовершеннолетних до пенсионеров», — уточняет ведомство.
В задачи мошенников входили аренда квартир в Новосибирской области, доставка и распределение оборудования, оформление сим-карт на номинальных лиц, организация тайников и обслуживание так называемых сим-боксов и GSM-шлюзов.
По материалам УФСБ следственное управление УМВД России по Новосибирску возбудило 30 уголовных дел о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой. По этой статье может грозить до 6 лет лишения свободы.
Суд отправил под стражу 40 фигурантов. Остальные участники преступных групп находятся под подпиской о невыезде.
Сейчас УФСБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Силовики устанавливают связи фигурантов и проверяют их возможную причастность к другим эпизодам преступной деятельности.