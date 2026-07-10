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Жителю Осинского района вернули угнанный автомобиль спустя 11 лет

Полицейские обнаружили автомобиль с измененными идентификационными номерами и обратились на японский завод.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 июля. 61-летнему жителю Осинского района вернули автомобиль Toyota Camry, похищенный в 2015 году в поселке Молодежный Иркутского района. Иномарка 11 лет находилась в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в октябре прошлого года сотрудник Госавтоинспекции обнаружил, что идентификационный номер кузова был изменен. Автомобиль направили в отдел полиции, где было проведено автотехническое исследование. Экспертиза подтвердила, что номера японского авто были незаконно изменены.

Сотрудники Интерпола ГУ МВД подключились к расследованию. Оперативникам удалось установить первоначальные идентификационные номера кузова и двигателя через завод-изготовитель Toyota в Японии. Во время последующей проверки установили владельца транспорта, которому и вернули автомобиль.

«Я очень благодарен сотрудникам полиции, которые обрадовали меня и нашли машину. В дальнейшем я буду ездить на своей “ласточке”, — отметил автомобилист.

Ранее агентство сообщало, что В Иркутской области задержали двоих угонщиков автомобилей. Ими оказались 21-летний и 29-летний местные жители, а также молодой человек. Злоумышленники орудовали сразу в нескольких района региона.