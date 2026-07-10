Жителю Осинского района вернули угнанный автомобиль спустя 11 лет

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в октябре прошлого года сотрудник Госавтоинспекции обнаружил, что идентификационный номер кузова был изменен. Автомобиль направили в отдел полиции, где было проведено автотехническое исследование. Экспертиза подтвердила, что номера японского авто были незаконно изменены.