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Сталл известно из-за чего умерли пропавшие в Туве девочки

Следственное управление СК России по Республике Тыва назвало предварительную причину смерти двух девочек, пропавших в Кызыле 1 июля.

Следственное управление СК России по Республике Тыва назвало предварительную причину смерти двух девочек, пропавших в Кызыле 1 июля. По данным ведомства, гибель наступила в результате утопления.

«Предварительная причина смерти двух девочек в Туве — утопление», — сообщили в СУ СК.

Тела школьниц обнаружили 9 июля на берегу Енисея в разных селах региона. Девочки ушли из дома вечером 1 июля и не вернулись. В их поисках участвовали более тысячи человек.

Ранее следователи рассматривали три версии случившегося: утопление, суицид и совершение противоправных действий. Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех экспертиз и завершения следственных действий. Следствие продолжается.