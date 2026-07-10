В Якутии водолазы ищут четырёх пропавших, которые выпали из лодки после застолья

«На данный момент силами администрации с. Угоян и местными жителями обследуется акватория на двух лодках. Плавсредство, на котором передвигались участники происшествия, уже обнаружено. Выживший пассажир сотрудничает со следствием. Согласно сводке Службы спасения, сегодня, 10 июля, в 05:42 ч. утра на место выехали четыре водолаза для обследования дна. Также запланирован выезд специалистов ГИМС МЧС России и дополнительных групп спасателей. К операции привлечена одна единица техники», — говорится в сообщении.