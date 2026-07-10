В Енисейске сотрудница автошколы украла из сейфа более 850 тысяч

В ходе следствия было установлено, что отвечавшая за сбор и расход финансов работница автошколы начала присваивать чужое с апреля 2025 года. К августу 2025 года недостача составила уже 855 тысяч рублей. Девушка открывала сейф и забирала столько, сколько считала нужным.