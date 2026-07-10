Суд отправил за решетку, поджегшего знакомую девушку

На два месяца суд отправил под стражу 35-летнего жителя города-героя, который поджег незнакомку, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Как выяснили следователи, 5 июля 37-летняя жительница отдыхала вместе с фигурантом — Ренатом, коротая время за распитием горячительных напитков. В какой-то момент пара начала ссориться, и мужчина в порыве злости плеснул алкоголь женщине на голову, а затем чиркнул зажигалкой. Огонь вспыхнул мгновенно. Ренат сбежал, бросив пылающую девушку, а помощь потерпевшей оказали прохожие.
В больнице медики диагностировали у потерпевшей ожоги II-III степени головы, шеи, рук и туловища — 32% площади тела. Также она перенесла ожоговый шок III степени. Пострадавшая остается в больнице под наблюдением врачей.
Поджигателя полиция разыскала и задержала спустя пару дней. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. На время следствия он будет оставаться под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее под Волгоградом другой мужчина едва не сжег дом собственной бабушки.