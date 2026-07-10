Суд отправил за решетку, поджегшего знакомую девушку

Как выяснили следователи, 5 июля 37-летняя жительница отдыхала вместе с фигурантом — Ренатом, коротая время за распитием горячительных напитков. В какой-то момент пара начала ссориться, и мужчина в порыве злости плеснул алкоголь женщине на голову, а затем чиркнул зажигалкой. Огонь вспыхнул мгновенно. Ренат сбежал, бросив пылающую девушку, а помощь потерпевшей оказали прохожие.