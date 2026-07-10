Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

В ДТП на трассе в Калмыкии пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщили в МЧС России по региону.
Инцидент произошел около 1:30 по местному времени в районе поселка Яшкуль на 208-м километре автодороги Р-216.
Микроавтобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в овраг.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше