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Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии.

Источник: Аргументы и факты

В ДТП на трассе в Калмыкии пострадали восемь человек, в том числе двое детей, сообщили в МЧС России по региону.

Инцидент произошел около 1:30 по местному времени в районе поселка Яшкуль на 208-м километре автодороги Р-216.

Микроавтобус, перевозивший пассажиров, столкнулся с грузовиком. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в овраг.

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