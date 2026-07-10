Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ

Из-за падения обломков беспилотника начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за падения обломков беспилотника начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фрагменты беспилотников также упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного дома, во втором — на территории предприятия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше