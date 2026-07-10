В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ

Из-за падения обломков беспилотника начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет.
Фрагменты беспилотников также упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного дома, во втором — на территории предприятия.
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