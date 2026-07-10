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На Ильском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за БПЛА

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Северском районе Краснодарского края, произошло возгорание.

Источник: РИА "Новости"

Причиной инцидента стало падение обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Жертв и пострадавших нет, проинформировали в оперативном штабе региона.

«В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет», — указывается в сообщении оперштаба, опубликованном в Telegram-канале.

В оперштабе также уточнили, что фрагменты беспилотников были обнаружены во дворе частного домовладения и на территории одного из предприятий в станице Северской. Пострадавших в результате этих происшествий нет. На всех участках, где зафиксированы падения обломков, дежурят оперативные и специальные службы.

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