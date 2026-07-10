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В ДТП с автобусом в Калмыкии пострадали 10 человек, включая детей

В Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

В Яшкульском районе Калмыкии столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, пострадали десять человек, включая двух детей. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике.

«В Яшкульском районе… произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек (из них двое детей)», — говорится в сообщении от МЧС по региону.

Отмечается, что на место ДТП прибыли силы Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона. На месте происшествия работают оперативные службы, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

Ранее KP.RU стало известно о крупном ДТП в Ростовской области. В результате аварии погибли двое человек. Среди пострадавших также есть маленькие дети.

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