В ДТП с автобусом в Калмыкии пострадали 10 человек, включая детей

В Яшкульском районе Калмыкии столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, пострадали десять человек, включая двух детей. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике.
«В Яшкульском районе… произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали 10 человек (из них двое детей)», — говорится в сообщении от МЧС по региону.
Отмечается, что на место ДТП прибыли силы Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона. На месте происшествия работают оперативные службы, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.
Ранее KP.RU стало известно о крупном ДТП в Ростовской области. В результате аварии погибли двое человек. Среди пострадавших также есть маленькие дети.