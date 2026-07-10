НПЗ загорелся в российском городе после атаки БПЛА

В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
Кроме того, фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской. Жертв и разрушений нет, уточнили в оперштабе.
На всех местах происшествия работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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