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НПЗ загорелся в российском городе после атаки БПЛА

В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.

В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской. Жертв и разрушений нет, уточнили в оперштабе.

На всех местах происшествия работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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