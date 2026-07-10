Дрозденко: Силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито 14 БПЛА противника. Информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало, — написал Дрозденко.
По словам губернатора, боевая работа сил ПВО продолжалась после первых сообщений о двух сбитых беспилотниках. Позже число уничтоженных воздушных целей выросло до 14.
Глава региона в МАКС также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за эффективную работу по отражению атаки.
8 июля в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военнослужащие за ночь ликвидировали 415 украинских БПЛА над российскими регионами.
Кроме того, в ночь с 8 на 9 июля ВСУ нанесли удары по Севастополю, из-за чего произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Во время пожара никто не пострадал.