Следствие назвало предварительную причину гибели школьниц в Туве

Об исчезновении девочек стало известно 1 июля. Школьницы ушли гулять вечером. На следующий день их телефоны и обувь одной из пропавших нашли на берегу реки. Поиски длились более недели. За это время спасатели и волонтеры из Красноярского края обследовали 20 километров местности. В поисках детей приняли участие более 900 человек — спасатели, волонтеры, водолазы и кинологи. Точная причина смерти детей будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Родители девочек опознали их тела.