Блогер Лерчек пропустит заседание о возобновлении судебного процесса

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет присутствовать на судебном заседании по своему уголовному делу 10 июля, так как она находится в НМИЦ онкологии им. Блохина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на участника процесса.
«В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании», — сказал собеседник агентства. На заседании суд рассмотрит вопрос о возобновлении уголовного процесса в отношении блогера.
В феврале блогер родила четвертого ребенка. Во время выписки она попала в реанимацию, где у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против Чекалиной в отдельное производство. Оно было приостановлено до выздоровления подсудимой.
По версии следствия, Валерия Чекалина вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и экс-партнером Романом Вишняком вывела в ОАЭ на счета нерезидентов более 251,5 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафонов. Артем Чекалин получил 7 лет лишения свободы. Сотрудничавший со следствием Роман Вишняк был приговорен к 2,5 года заключения.