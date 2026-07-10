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Блогер Лерчек пропустит заседание о возобновлении судебного процесса

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет присутствовать на судебном заседании по своему уголовному делу 10 июля, так как она находится в НМИЦ онкологии им. Блохина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на участника процесса.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет присутствовать на судебном заседании по своему уголовному делу 10 июля, так как она находится в НМИЦ онкологии им. Блохина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на участника процесса.

«В четверг Чекалиной провели очередной сеанс таргетной терапии, она находится в НМИЦ онкологии имени Блохина и не сможет присутствовать на судебном заседании», — сказал собеседник агентства. На заседании суд рассмотрит вопрос о возобновлении уголовного процесса в отношении блогера.

В феврале блогер родила четвертого ребенка. Во время выписки она попала в реанимацию, где у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против Чекалиной в отдельное производство. Оно было приостановлено до выздоровления подсудимой.

По версии следствия, Валерия Чекалина вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и экс-партнером Романом Вишняком вывела в ОАЭ на счета нерезидентов более 251,5 млн руб., полученных от продаж фитнес-марафонов. Артем Чекалин получил 7 лет лишения свободы. Сотрудничавший со следствием Роман Вишняк был приговорен к 2,5 года заключения.

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Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
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