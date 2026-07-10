Блогер Лерчек пропустит заседание о возобновлении судебного процесса

В феврале блогер родила четвертого ребенка. Во время выписки она попала в реанимацию, где у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против Чекалиной в отдельное производство. Оно было приостановлено до выздоровления подсудимой.