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Минобороны: За ночь над регионами РФ сбиты 376 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Минобороны России.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в Минобороны России.

— В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 9 июля до 7:00 по московскому времени 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в ведомстве.

По данным министерства в МАКС, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

8 июля в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военнослужащие за ночь ликвидировали 415 украинских БПЛА над российскими регионами.

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