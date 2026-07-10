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На нефтехранилищах в ростовском Азове произошел пожар после удара БПЛА

Силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью. В Азове произошел пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников над Ростовской областью. В Азове произошел пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, спасатели тушат пожар. В селе Кагальник Азовского района из-за удара БПЛА загорелось административное здание. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован.

В Таганроге из-за падения осколков БПЛА произошел пожар на территории морского порта. Тушение продолжается. Кроме того, загорелась крыша административного здания — пожар уже потушили. Также было повреждено остекление и двери частного дома. Никто не пострадал.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, подчеркнул губернатор.

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