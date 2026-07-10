Казахстанца судили из-за юрты и лошадей

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля. На осужденного возложена обязанность привлекаться к принудительному труду по 100 часов ежегодно. Также с него взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 86 500 тенге. Приговор вступил в законную силу.