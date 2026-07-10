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Казахстанца судили из-за юрты и лошадей

В Алматинской области вынесли приговор по делу о присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере — на сумму около 12 млн тенге, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Уйгурским районным судом рассмотрено уголовное дело. Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Судом установлено, что в июне 2024 года подсудимый заключил устное соглашение с потерпевшим. Подсудимый обязался содержать 16 голов лошадей за ежемесячную плату. Потерпевший также вверил ему юрту и мотоцикл.

С декабря 2024 года по март 2026 года подсудимый незаконно распорядился вверенным имуществом. Он продал, подарил и передал имущество третьим лицам. В результате потерпевшему был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму 11 млн 800 тыс. тенге.

Вина подсудимого полностью доказана. Его признательные показания, показания потерпевшего и свидетелей, а также иные собранные по делу доказательства подтверждают вину. Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого и добровольное возмещение ущерба как смягчающие обстоятельства.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля. На осужденного возложена обязанность привлекаться к принудительному труду по 100 часов ежегодно. Также с него взыскан принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 86 500 тенге. Приговор вступил в законную силу.