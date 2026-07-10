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Ростовская область подверглась атаке БПЛА: В Азове загорелись нефтехранилища

Два нефтехранилища загорелись в Азове из-за атаки БПЛА, идет тушение огня.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В ходе отражения удара силы ПВО уничтожили около 35 БПЛА в Таганроге, Азове и прилегающих районах, сообщил в мессенджер Макс губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки загорелось административное здание, пожар локализован. В Азове возгорание произошло на двух объектах хранения нефтепродуктов, идет ликвидация. Также в Таганроге осколки повредили частный дом, а также загорелась крыша административного здания и территория морского порта.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, власти призывают граждан быть осторожными.

Также утром 10 июля стало известно о возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба региона, пожар произошел из-за падения обломков БПЛА. Предварительно, пострадавших нет.

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