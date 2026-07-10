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На нефтехранилищах в ростовском Азове произошел пожар из-за БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 30 беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью.

В городе Азове возник пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы, спасатели проводят тушение пожара. В селе Кагальник Азовского района в результате удара беспилотника загорелось административное здание. Погибших и пострадавших нет, пожар локализован.

В Таганроге из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на территории морского порта, процесс тушения продолжается. Кроме того, загорелась кровля административного здания — пожар уже ликвидирован. Также зафиксированы повреждения остекления и дверей частного домовладения. Пострадавших нет.

Губернатор подчеркнул, что угроза атак беспилотников в Ростовской области сохраняется.

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