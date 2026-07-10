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Силы ПВО сбили более 370 беспилотников над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 376 беспилотников ВСУ над территорией России с 20:00 9 июля до 7:00 мск 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 376 беспилотников ВСУ над территорией России с 20:00 9 июля до 7:00 мск 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В частности, над Ростовской областью было сбито более 30 беспилотников, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. В Азове произошел пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. Пожар также возник на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

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