Силы ПВО сбили более 370 беспилотников над Россией за ночь

В частности, над Ростовской областью было сбито более 30 беспилотников, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. В Азове произошел пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. Пожар также возник на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.