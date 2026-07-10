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В Таганроге на территории Морского порта ликвидируют возгорание после атаки БПЛА

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Ростовскую область. Силы ПВО уничтожили около 35 беспилотников в Таганроге, Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. Не обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

В селе Кагальник Азовского района из-за атаки БПЛА загорелось административное здание. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован.

«В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Идёт ликвидация пожаров, работают экстренные службы», — уточнил губернатор в своём телеграм-канале.

В Таганроге от падения осколков дронов повреждены стёкла и двери частного дома, пострадавших нет. Также загорелась крыша административного здания — возгорание ликвидировано. Сейчас специалисты ликвидируют возгорание на территории Морского порта. По предварительной информации пострадавших нет.

В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, фрагменты дронов упали в станице Северской по двум адресам: во дворе частного дома и на территории предприятия. Пострадавших также нет. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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