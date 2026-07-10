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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны уничтожила четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами страны и акваторией Азовского моря. Помимо московского региона, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

В ночь с 8 на 9 июля ВСУ нанесли удары по Севастополю, из-за чего произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Во время пожара никто не пострадал.

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