В Таганроге после налета БПЛА загорелся морской порт

После налета БПЛА на территории морского порта в Таганроге начался пожар, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пожарные тушат возгорание.
Как добавил господин Слюсарь, также в Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома, а также началось возгорание административного здания. По предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор сообщил о последствиях налета беспилотников и в других частях Ростовской области. В Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов, в Азовском районе загорелось административное здание. Всего над регионом сбиты более 30 БПЛА.