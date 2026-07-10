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В Таганроге после налета БПЛА загорелся морской порт

После налета БПЛА на территории морского порта в Таганроге начался пожар, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пожарные тушат возгорание.

После налета БПЛА на территории морского порта в Таганроге начался пожар, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пожарные тушат возгорание.

Как добавил господин Слюсарь, также в Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома, а также началось возгорание административного здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор сообщил о последствиях налета беспилотников и в других частях Ростовской области. В Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов, в Азовском районе загорелось административное здание. Всего над регионом сбиты более 30 БПЛА.

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