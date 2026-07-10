Слюсарь сообщил о крупной атаке ВСУ на Ростовскую область, которая идет с ночи

Ростовская область в пятницу подверглась массированной атаке украинских беспилотников — за ночь и утро над Таганрогом, Азовом, а также Азовским и Матвеево-Курганским районами сбили около трех с половиной десятков БПЛА. Об этом сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, без последствий на земле не обошлось.
В Азове в результате налета начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов.
«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона.
Он добавил, что на месте ЧП уже работают экстренные службы.
В Таганроге из-за падения обломков БПЛА получил повреждения частный дом — в нем выбило окна и двери. Жильцы ранений не получили.
Помимо этого, произошло возгорание на крыше одного из административных зданий. Огонь уже удалось потушить.
«В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории Морского порта», — отметил Слюсарь, добавив, что и в этом случае обошлось без пострадавших.
Еще одно административное здание загорелось в селе Кагальник Азовского района. Пожар также удалось быстро потушить.
Губернатор предупредил, что воздушная атака на Ростовскую область продолжается до сих пор.
«Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!», — обратился он к местным жителям.