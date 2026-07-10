Смерч в Башкирии оставил деревню без света и газа

Сегодня большая часть улиц и домов уже подключена к электроснабжению. По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Для ускорения процесса восстановления сегодня на помощь прибудут дополнительные силы: аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов.