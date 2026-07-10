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Смерч в Башкирии оставил деревню без света и газа

Вчера в районе деревни Ургуново Учалинского района прошел ураганный ветер, который оставил людей без газа и света. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

Источник: соцсети Руслана Гилязетдинова

Из-за обрыва линий электропередачи деревня временно осталась без электричества, 10 домов отключены от газоснабжения, несколько кровель получили повреждения.

Специалисты филиала «Газпрома» и электросетей уже приступили к осмотру поврежденных участков. Добровольная пожарная команда Учалинского района обследует акваторию озера Ургун.

Сегодня большая часть улиц и домов уже подключена к электроснабжению. По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Для ускорения процесса восстановления сегодня на помощь прибудут дополнительные силы: аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов.

Вопросы водоснабжения, связи, восстановления газоснабжения, организацию сбора мусора глава также держит на контроле. В районе введен режим «Повышенной готовности», чтобы коммунальные и аварийные бригады могли работать бесперебойно и без каких-либо ограничений.

Добавим, что сильный дождь вчера прошел и в Уфе. Из-за ливня в городе образовались большие пробки.