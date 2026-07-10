Смерч в Башкирии оставил деревню без света и газа

Из-за обрыва линий электропередачи деревня временно осталась без электричества, 10 домов отключены от газоснабжения, несколько кровель получили повреждения.
Специалисты филиала «Газпрома» и электросетей уже приступили к осмотру поврежденных участков. Добровольная пожарная команда Учалинского района обследует акваторию озера Ургун.
Сегодня большая часть улиц и домов уже подключена к электроснабжению. По состоянию на 6 утра остаются без электричества 40 домов из 597. Для ускорения процесса восстановления сегодня на помощь прибудут дополнительные силы: аварийные бригады БашРЭС из Белорецкого и Абзелиловского районов.
Вопросы водоснабжения, связи, восстановления газоснабжения, организацию сбора мусора глава также держит на контроле. В районе введен режим «Повышенной готовности», чтобы коммунальные и аварийные бригады могли работать бесперебойно и без каких-либо ограничений.
Добавим, что сильный дождь вчера прошел и в Уфе. Из-за ливня в городе образовались большие пробки.