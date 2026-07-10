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Слюсарь: В Азове из-за атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов

В Азове Ростовской области после атаки беспилотников произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Азове Ростовской области после атаки беспилотников произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

— В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, — написал Слюсарь.

Согласно заявлению главы региона в МАКС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося уточняются.

В ночь на 10 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами страны и акваторией Азовского моря. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

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