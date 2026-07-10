В Ростовской области загорелись нефтехранилища после атаки БПЛА

В Азове Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».
По словам главы региона, экстренные службы ведут ликвидацию пожаров. Воздушная атака на область продолжается — силами ПВО уничтожено более 35 БПЛА в Таганроге, Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах.
В селе Кагальник Азовского района в результате атаки загорелось административное здание. Погибших и пострадавших нет, пожар полностью локализован. На местах работают оперативные и специальные службы.
Ранее сегодня в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ в Северском районе. Также фрагменты дронов упали во дворе частного дома и на предприятии в станице Северской. Пострадавших нет.