«Вызвал друзей»: разборки после ДТП устроили на дороге в Бурабае (видео)

На место приехал автомобиль Ravon Nexia. Во время конфликта пассажир машины сел за руль и начал опасно маневрировать, пытаясь запугать участников происшествия. Он резко ускорялся и на высокой скорости проезжал в непосредственной близости от людей, создавая реальную угрозу их жизни и здоровью.