«Вызвал друзей»: разборки после ДТП устроили на дороге в Бурабае (видео)

По информации пресс-службы ведомства, в отдел полиции Бурабайского района поступило сообщение о неадекватном поведении участников конфликта, возникшего после незначительного дорожно-транспортного происшествия.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что столкновение произошло между автомобилями Kia и Geely. По предварительным данным, виновник аварии, находившийся на отдыхе, сначала намеревался урегулировать ситуацию без участия полиции, однако затем вызвал друзей.
На место приехал автомобиль Ravon Nexia. Во время конфликта пассажир машины сел за руль и начал опасно маневрировать, пытаясь запугать участников происшествия. Он резко ускорялся и на высокой скорости проезжал в непосредственной близости от людей, создавая реальную угрозу их жизни и здоровью.
После этого очевидцы вызвали полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что предполагаемый виновник первоначального ДТП ранее был лишен права управления транспортными средствами.
Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Не избежал ответственности и водитель Ravon Nexia. Бурабайский районный суд установил, что мужчина управлял автомобилем, не имея права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В судебном заседании он отрицал вину, утверждая, что употребил спиртное уже после поездки. Однако видеозапись, показания свидетеля, сотрудников полиции и результаты медицинского освидетельствования подтвердили обратное.
Суд признал мужчину виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения без права управления и назначил ему наказание в виде 20 суток административного ареста. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.