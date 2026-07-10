В Буинске 12-летний мальчик едва не утонул и попал в реанимацию

В Буинске спасатели вернули к жизни 12-летнего подростка, который едва не утонул в местном пруду. Сообщение о происшествии поступило накануне в систему «Глонасс 112» в 16:35.
Во время купания мальчик начал захлёбываться и уходить под воду. Находившиеся на пляже спасатели ОСВОДа мгновенно бросились к нему. Они вытащили ребёнка на берег, провели реанимацию и передали бригаде скорой помощи. Мальчика госпитализировали в реанимацию Буинской ЦРБ.
МЧС вновь напоминает: не оставляйте детей у воды без присмотра, учите их плавать, купайтесь только на оборудованных пляжах и регулярно объясняйте правила безопасности на воде.
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