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В российском регионе горит морской порт после атаки БПЛА

В Таганроге ликвидируют возгорание на территории морского порта, возникшее после атаки украинских беспилотников.

В Таганроге ликвидируют возгорание на территории морского порта, возникшее после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее Слюсарь сообщал, что в Азове после атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. В Азовском районе в селе Кагальник загорелось административное здание — пожар локализован.

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