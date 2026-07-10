В российском регионе горит морской порт после атаки БПЛА

В Таганроге ликвидируют возгорание на территории морского порта, возникшее после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе».
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее Слюсарь сообщал, что в Азове после атаки БПЛА загорелись два объекта хранения нефтепродуктов. В Азовском районе в селе Кагальник загорелось административное здание — пожар локализован.
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