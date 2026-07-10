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В Таганроге эвакуируют людей из зоны ЧС после атаки БПЛА

В порту Таганрога ликвидируют возгорание.

В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, возгорание на территории морского порта в Таганроге произошло в результате атаки. В настоящий момент пожар ликвидируют, пострадавших нет, ранее информировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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