В Таганроге эвакуируют людей из зоны ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Напомним, возгорание на территории морского порта в Таганроге произошло в результате атаки. В настоящий момент пожар ликвидируют, пострадавших нет, ранее информировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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