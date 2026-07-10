Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотника. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил оперативный штаб региона.
— В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ, — говорится в сообщении в МАКС.
По предварительной информации, пострадавших нет. Также обломки беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской, в том числе во двор частного дома и на территорию одного из предприятий. В этих случаях никто не пострадал.
Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове Ростовской области после атаки беспилотников произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.
В ночь на 10 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников над регионами страны и акваторией Азовского моря.