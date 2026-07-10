Больше пяти тысяч человек погибли из-за жары в Германии

В Германии аномальная жара унесла жизни более пяти тысяч человек. Основная волна смертности пришлась на последние недели июня, когда среднесуточная температура поднялась выше отметки в +30 градусов.
Как указывает агентство Рейтер, наиболее уязвимой группой оказались люди старше 75 лет. Также среди погибших от зноя заметно больше женщин, что объясняется их преобладанием в общей численности пожилого населения.
До этого сообщалось, что июнь в Западной Европе стал самым жарким за весь период метеорологических наблюдений.
В США рассказали, какую иллюзию поддерживают Трамп и Зеленский.