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Больше пяти тысяч человек погибли из-за жары в Германии

В Германии аномальная жара унесла жизни более пяти тысяч человек.

В Германии аномальная жара унесла жизни более пяти тысяч человек. Основная волна смертности пришлась на последние недели июня, когда среднесуточная температура поднялась выше отметки в +30 градусов.

Как указывает агентство Рейтер, наиболее уязвимой группой оказались люди старше 75 лет. Также среди погибших от зноя заметно больше женщин, что объясняется их преобладанием в общей численности пожилого населения.

До этого сообщалось, что июнь в Западной Европе стал самым жарким за весь период метеорологических наблюдений.

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