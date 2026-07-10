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В Таганроге началась эвакуация населения из зоны ЧС после атаки БПЛА

В городе Таганроге Ростовской области проводится эвакуация жителей из домов, попавших в зону чрезвычайной ситуации вследствие недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом утром 10 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: Life.ru

По словам мэра, в городе до сих пор сохраняется угроза повторных атак, в связи с чем власти действуют максимально оперативно для обеспечения безопасности граждан.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил факт инцидента. Согласно его заявлению, целью атаки стала территория морского порта, где в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. Огонь также затронул кровлю административного здания.

На данный момент экстренным службам удалось полностью ликвидировать возгорания. По официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Ситуация остается на контроле у региональных и городских властей.

Ранее в Ростовской области силы ПВО сбили 35 беспилотников в Таганроге, Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В селе Кагальник Азовского района из-за атаки БПЛА загорелось административное здание. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге на территории Морского порта ликвидируют возгорание после атаки БПЛА.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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