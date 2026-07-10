Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» на Нижегородской улице

Рейсовый автобус е70 и автомобиль «ГАЗель» столкнулись на Нижегородской улице в Центральном административном округе Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом стало известно в пятницу, 10 июля.
На место происшествия направили более десяти бригад скорой помощи. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Водитель автобуса оказался заблокирован в салоне. Для его освобождения привлечены пожарно-спасательные подразделения, которые проводят деблокировку.
Обстоятельства ДТП и информация о состоянии пострадавших уточняются. Причины столкновения устанавливаются, передает агентство городских новостей «Москва».
5 июля три автомобиля столкнулись на 66-м километре Киевского шоссе. В результате ДТП пострадали женщина и ее двухлетняя дочь. На место аварии прилетел вертолет санитарной авиации, а также прибыли пожарные и представители оперативных служб.