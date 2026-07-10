Под Мозырем белорус упал с крыльца магазина под колеса фуры и погиб

В Мозырском районе мужчина упал с крыльца прямо под колеса фуры и погиб на месте. Подробности рассказали в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Трагедия произошла 8 июля в агрогородке Криничный. Примерно в 23.40 28-летний дальнобойщик на Mercedes в сцепке с прицепом ехал по улице Парковой и совершил наезд на пешехода.
Предварительно установлено, что 59-летний мужчина был пьяным, он упал с крыльца магазина на проезжую часть прямо под колеса фуры.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Проводится проверка.
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