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Под Мозырем белорус упал с крыльца магазина под колеса фуры и погиб

Под Мозырем мужчина упал с крыльца прямо под колеса фуры.

Источник: Комсомольская правда

В Мозырском районе мужчина упал с крыльца прямо под колеса фуры и погиб на месте. Подробности рассказали в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Трагедия произошла 8 июля в агрогородке Криничный. Примерно в 23.40 28-летний дальнобойщик на Mercedes в сцепке с прицепом ехал по улице Парковой и совершил наезд на пешехода.

Предварительно установлено, что 59-летний мужчина был пьяным, он упал с крыльца магазина на проезжую часть прямо под колеса фуры.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Проводится проверка.

Тем временем Белгидромет сказал, когда циклон «Бернадетт» с плохой погодой уйдет из Беларуси.