Работавшему на интернет- «магазин» астанчанину грозит 20 лет тюрьмы

«Мужчина выполнял роль так называемого “склада” интернет-наркомагазина, осуществлявшего сбыт наркотиков через мессенджер Telegram. В результате проведенных обысков, а также проверки ранее оборудованных тайников изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков — α-PVP и мефедрона», — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.