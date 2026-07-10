Работавшему на интернет- «магазин» астанчанину грозит 20 лет тюрьмы

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) 10 июля 2026 года рассказали, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Қарасора — 2026» сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Астаны.
«Мужчина выполнял роль так называемого “склада” интернет-наркомагазина, осуществлявшего сбыт наркотиков через мессенджер Telegram. В результате проведенных обысков, а также проверки ранее оборудованных тайников изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков — α-PVP и мефедрона», — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.
Он отметил, что в итоге изъято свыше 12 тысяч разовых доз, распространение которых на территории столицы удалось предотвратить.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 с конфискацией имущества.
В Кокшетау ранее задержали 19-летнего наркокурьера, который попался с поличным в первый же день своей «работы».