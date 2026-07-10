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В Москве в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Автомобиль «Газель» врезался в автобус на Нижегородской улице в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на улице Нижегородской в районе дома 14 водитель автомобиля “Газель” совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадали водитель и девять пассажиров автобуса», — сказали в управлении. В оперативных службах позднее сообщили, что число пострадавших выросло до 25 человек. По словам собеседника агентства, автобус после столкновения с «Газелью» врезался в рекламный щит. Состояние пострадавших устанавливается.

В департаменте транспорта сообщили, что водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения.

«Сегодня около 07:23 на Нижегородской улице, у дома 9гс1, произошло ДТП с участием автобуса маршрута е70. “Газель”, грубо нарушив правила движения резким маневром и не убедившись в его безопасности, подрезала автобус», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.