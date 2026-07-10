В Москве в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

«По предварительным данным, на улице Нижегородской в районе дома 14 водитель автомобиля “Газель” совершил столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадали водитель и девять пассажиров автобуса», — сказали в управлении. В оперативных службах позднее сообщили, что число пострадавших выросло до 25 человек. По словам собеседника агентства, автобус после столкновения с «Газелью» врезался в рекламный щит. Состояние пострадавших устанавливается.