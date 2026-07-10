В Таганроге начали эвакуацию жителей с места атаки БПЛА

В Таганроге эвакуируют жителей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) после удара беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в «Максе». По ее словам, режим беспилотной опасности сохраняется.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что на территории морского порта в Таганроге при атаке БПЛА возник пожар. Его ликвидация продолжается. Кроме того, повреждения получили двери и остекление частного дома, а на крыше административного здания произошло возгорание, которое оперативно потушили. Информации о пострадавших нет. Всего над регионом сбиты более 30 БПЛА.