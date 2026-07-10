Власти Хабаровского края опровергли фейк о лимите топлива

В Хабаровском крае официально опровергли информацию о введении особого режима распределения нефтепродуктов с ограничением продажи топлива до 20 литров в сутки. Как сообщает ИА «Хабаровский край», информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах со ссылкой на постановление губернатора № 465 от 8 июля 2026 года, признано фейком.
В правительстве заявили: документ отсутствует на официальных порталах правовой информации (pravo.gov.ru и laws.khv.gov.ru). Последнее зарегистрированное постановление губернатора датировано 9 июля и имеет номер 40, а упоминаемый гербовый бланк с «документа» № 465 не существует.
Кроме того, в подделке фигурируют несуществующие структуры: «Комитет по информационной политике Правительства края» и «председатель Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ». Печать на документе явно смонтирована, текст не соответствует инструкции по делопроизводству администрации губернатора.
По мнению экспертов, цель фейка — искусственно создать панику на топливном рынке региона.
Тем временем реальная ситуация с автомобильным топливом в крае оценивается как напряженная, но полностью контролируемая. Хабаровский НПЗ работает на полную мощность и даже превышает плановые показатели, обеспечивая полный ассортимент марок на всех АЗС ННК. В ряде районов действуют ограничения на отпуск топлива в канистры — это временная мера против перекупщиков, которая никак не влияет на заправку автомобилей «в баки».
Плановый северный завоз идет по графику, возникшие ранее небольшие отклонения устранены принятыми мерами.
Комсомольский НПЗ досрочно завершил ремонтные работы. С 8 июля на предприятии начаты пусковые операции, а к вечеру 12 июля завод планирует выйти на базовый режим работы.
Все оперативные вопросы остаются на постоянном контроле правительства края. Жителей призывают доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации.