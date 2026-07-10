Власти Хабаровского края опровергли фейк о лимите топлива

Тем временем реальная ситуация с автомобильным топливом в крае оценивается как напряженная, но полностью контролируемая. Хабаровский НПЗ работает на полную мощность и даже превышает плановые показатели, обеспечивая полный ассортимент марок на всех АЗС ННК. В ряде районов действуют ограничения на отпуск топлива в канистры — это временная мера против перекупщиков, которая никак не влияет на заправку автомобилей «в баки».