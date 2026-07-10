В Таганроге началась эвакуация жителей: подробности

В Таганроге объявлена эвакуация жителей из зоны чрезвычайной ситуации после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом в пятницу сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере «Макс».
В настоящий момент беспилотная опасность в Таганроге сохраняется, экстренные службы выполняют свои задачи.
«В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — написала мэр.
Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Ранее сообщалось, что в Таганроге в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории морского порта. В настоящий момент пожарные продолжают ликвидировать последствия пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. Также в Азовском районе в селе Кагальник из-за атаки дрона загорелось административное здание, пожар был локализован. В самом Азове возгорание произошло на двух объектах хранения нефтепродуктов. Пострадавших нет.