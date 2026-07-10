В Таганроге начали эвакуацию жителей с места атаки БПЛА

«Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — написала она в «Максе».
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге осуществляется ликвидация возгорания на территории морского порта, возникшего после атаки БПЛА. Кроме того, произошло возгорание кровли административного здания. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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