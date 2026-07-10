Число пострадавших в ДТП с автобусом на Нижегородской улице выросло до 14

В результате столкновения автомобиля «газель» с рейсовым автобусом на Нижегородской улице в Москве пострадали 14 человек. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в оперативных службах.
По данным Госавтоинспекции, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус е70 столкнулся с автомобилем «газель» на Нижегородской улице в Москве. После аварии водитель автобуса оказался заблокирован в салоне, для его деблокировки привлекли пожарно-спасательные подразделения. Изначально сообщалось о шести пострадавших.
5 июля три автомобиля столкнулись на 66-м километре Киевского шоссе. В результате ДТП пострадали женщина и ее двухлетняя дочь. На место аварии прилетел вертолет санитарной авиации, а также прибыли пожарные и представители оперативных служб.