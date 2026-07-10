В Березниковском округе неизвестные украли лодку спасателей

Лодку спасателей украли неизвестные в Березниковском округе, сообщили очевидцы в группе «Подслушано Березники» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл ночью 9 июля в посёлке Орёл. Накануне вечером сотрудники экстренных служб оставили на пирсе моторную лодку «ВОСВОД», а на следующий её уже не было. На этом судне спасатели не раз приходили на помощь местным жителям, рыбакам, туристам и детям, однако теперь у них нет возможности оперативно реагировать на ЧП, происходящие на воде.
«Каждый час без лодки — это час, когда кто-то может остаться без спасения», — говорится в сообщении.
На украденной лодке Badger установлен мотор Suzuki 9,9 л/с. Всех, кто обладает информацией о произошедшем или местонахождении плавсредства, просят сообщить об этом по телефону: +7 (982) 474−89−64 (Роман).
Напомним, ранее в Перми спасли двух подростков, которые чуть не утонули в Каме.