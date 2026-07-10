В Березниковском округе неизвестные украли лодку спасателей

Инцидент произошёл ночью 9 июля в посёлке Орёл. Накануне вечером сотрудники экстренных служб оставили на пирсе моторную лодку «ВОСВОД», а на следующий её уже не было. На этом судне спасатели не раз приходили на помощь местным жителям, рыбакам, туристам и детям, однако теперь у них нет возможности оперативно реагировать на ЧП, происходящие на воде.