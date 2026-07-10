Житель Емельяново сжёг постройки бывшей подруги на 2 млн рублей

Полиция установила, что 59-летний мужчина проник на участок, сломал замок в бане и поджёг диван. Как пояснил сам подозреваемый, объект был выбран не случайно — чтобы бывшая подруга больше никого не могла привести на это место. Причиной стал отказ женщины в чувствах и ревность.