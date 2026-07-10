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Житель Емельяново сжёг постройки бывшей подруги на 2 млн рублей

Огонь уничтожил баню, беседку, хозяйственную постройку и часть забора.

В СНТ «Полёт» под Емельяново мужчина из хулиганских побуждений поджёг имущество бывшей возлюбленной. Огонь уничтожил баню, беседку, хозяйственную постройку и часть забора. Ущерб составил 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полиция установила, что 59-летний мужчина проник на участок, сломал замок в бане и поджёг диван. Как пояснил сам подозреваемый, объект был выбран не случайно — чтобы бывшая подруга больше никого не могла привести на это место. Причиной стал отказ женщины в чувствах и ревность.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путём поджога». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что ночной пожар унёс жизни супругов в хакасском селе Шира.