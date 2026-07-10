Волгоградцев предостерегли о вероятных природных пожарах

Хотя первая половина лета в Волгоградской области выдалась относительно прохладной, пожарная опасность довольно высока. Эксперты МЧС считают, что самым огнеопасным месяцем в регионе станет сентябрь, когда солнце высушит всю степную растительность.
— В этом году повезло с погодой, потому что год назад уже в апреле активно бушевали ландшафтные пожары. Прогноз на июль и август обещает осложнение ситуации. Думаю, что будет введен особый противопожарный режим. У жителей еще есть время подготовить свои дома, должна быть хотя бы бочка с водой, чтобы затушить огонь на начальном этапе, — сказал начальник отдела пожарной безопасности комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Сергей Дорофеев.
Кстати, штрафы за несоблюдение базовых правил пожарной безопасности составляют от пяти до 150 тысяч рублей. Но если причинен большой материальный ущерб, то может наступить и уголовная ответственность. Есть конкретный пример в одном из районов, когда гражданин сжигал мусор во дворе, а в итоге спалил соседский дом и ближайшую рощу.
Опасность представляет и бытовой мусор. Огонь может вспыхнуть от «солнечного зайчика». Поэтому МЧС организовало специальную акцию с участием населения — ликвидировали почти 900 свалок. И чище, и безопаснее.
Повышенное внимание в период летних каникул надзорные органы уделяют детворе и лагерям отдыха.
— Вопрос профилактики остается одним из самых актуальных. Ответственность несут родители и учреждения, которые должны обеспечивать безопасность. К сожалению, бывают случаи низкой ответственности взрослых, когда дети остаются без присмотра. Необходимо отметить организацию досуга и занятости детей, потому что, на мой взгляд, это лучшие мероприятия, связанные с безопасностью. А в семьях, где ребенок может остаться без присмотра, мы усиливаем патронаж, — рассказала уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Юлия Приклонская.
С наступлением летней жары в регионе среднесуточное количество природных возгораний увеличилось с 25 до 35. Поэтому в области ввели круглосуточный мониторинг обстановки. На ключевых объектах электроэнергетики и сетевого хозяйства введено дежурство дополнительных ремонтных бригад. С началом уборочной кампании на полях дежурят пожарные машины, а сельхозтехника оснащена пламягасителями.
Кстати.
С начала года в Волгоградской области зарегистрировано 1835 пожаров. Это примерно на четверть меньше, чем годом ранее. Основная причина ЧП — это неосторожное обращение с огнем. На 22 процента увеличилось число погибших — 61 человек. Самая уязвимая возрастная категория пожилые люди старше 66 лет.