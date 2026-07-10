Волгоградцев предостерегли о вероятных природных пожарах

— В этом году повезло с погодой, потому что год назад уже в апреле активно бушевали ландшафтные пожары. Прогноз на июль и август обещает осложнение ситуации. Думаю, что будет введен особый противопожарный режим. У жителей еще есть время подготовить свои дома, должна быть хотя бы бочка с водой, чтобы затушить огонь на начальном этапе, — сказал начальник отдела пожарной безопасности комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Сергей Дорофеев.