Сорваны планы Киева устроить теракт FPV-дронами на аэродроме в Ростове-на-Дону

В ведомстве добавили, что для атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов с боевой частью массой более одного килограмма взрывчатого вещества каждый. Целью, как утверждается, были разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиационной техники, передает ТАСС.