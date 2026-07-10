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Сорваны планы Киева устроить теракт FPV-дронами на аэродроме в Ростове-на-Дону

ФСБ предотвратила подготовку теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный» в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины планировало атаковать объект с помощью FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

ФСБ предотвратила подготовку теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный» в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины планировало атаковать объект с помощью FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

— В Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома «Ростов-Центральный», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По информации спецслужбы, предполагаемый исполнитель сообщил о готовящейся атаке, после чего дальнейшая подготовка проходила под контролем сотрудников ФСБ. Это позволило сорвать теракт на стадии подготовки.

В ведомстве добавили, что для атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов с боевой частью массой более одного килограмма взрывчатого вещества каждый. Целью, как утверждается, были разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и авиационной техники, передает ТАСС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию Службы безопасности Украины готовил теракт в Московском регионе с использованием дрона со взрывчаткой.