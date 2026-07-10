Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять человек пострадали при ДТП с автобусом в Таганском районе Москвы

В районе дома 14 на улице Нижегородской в Таганском районе Москвы столкнулись «Газель» и автобус. При ДТП пострадали водитель и девять пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД в «Максе».

В районе дома 14 на улице Нижегородской в Таганском районе Москвы столкнулись «Газель» и автобус. При ДТП пострадали водитель и девять пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД в «Максе».

При этом, как уточнили ТАСС в оперативных службах, число пострадавших уже возросло до 14 человек. Telegram-канал «МК: срочные новости» пишет про 25 раненых, у двоих из которых — тяжелые травмы.

По данным дептранса Москвы, «Газель» нарушила правила движения «резким маневром» и подрезала автобус Е70. Движение в районе аварии по направлению в центр затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда через ТТК и Нижегородскую улицу. ДТП произошло около часа назад.