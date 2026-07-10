В Самаре искали мигрантов на овощебазе

Сотрудниками управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области во взаимодействии с коллегами из Центра по противодействию экстремизму и Управления уголовного розыска, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, на регулярной основе проводятся оперативно‑профилактические мероприятия на территории региона. Ключевой задачей данных рейдов является пресечение фактов нарушения миграционного законодательства, а также недопущение использования объектов потребительского рынка и фермерских хозяйств в противоправных схемах, связанных с нелегальной занятостью и нарушением режима пребывания иностранных граждан на территории страны.