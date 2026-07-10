В Новосибирской области иностранец осужден за незаконное пересечение границы

В январе 2022 года он нарушил миграционное законодательство, его оштрафовали и запретили въезд в Россию на 10 лет. После этого иностранец уехал на родину, сменил имя и получил новый паспорт. Под новыми данными он девять раз въезжал в Россию, скрывая запрет.